ManCity pööras kohtumises Realiga kaotusseisu võiduks, Ramos eemaldati. Juventus kaotas ootamatult

Meistrite liiga kolmapäev (Madridi Real - Manchester City, Lyon - Torino Juventus)

Lyon saab koduväljakul 1:0 võidu Juventuse üle!

Madridis on mäng läbi. ManCity võidab 2:1!

Mahrezi karistuslöök karistusala joonelt maandub Courtoisi süles.

Sergio Ramos tõmbab viimase mehe Gabriel Jesusi maha. Ramosele näidatakse punast kaarti.

Real teeb 84. minutil kaks vahetust korraga. Mängu tulevad Jovic ja Lucas Vazquez. Modric ja Isco puhkama.

83. minutil viib De Bruyne penaltist ManCity 2:1 juhtima! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1232782674215002113

Carvajal tõmbab Sterlingu maha. ManCity saab penalti!

ManCity viigistab! Gabriel Jesus lööb peaga 78. minutil 1:1. Jesus lükkab küll Sergio Ramost kätega kergelt selga, kuid kohtuniku arvates on kõik määrustepärane ja seis on viigis.

Nii Real kui ka City toovad rünnakule jõudu juurde. Reali poolel asendab Viniciust Bale ning Cityl tuleb Bernardo Silva asemel väljakule Sterling.

Mõlemas kohtumises on jäänud 20 minutit mängida. Real - ManCity 1:0, Lyon - Juventus 1:0.

Isco tabamus sündis niimoodi: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1232779462451826688

Ronaldo karistuslöögid ei ole Meistrite liigas viimasel ajal kõige edukamad olnud. 25 möödalööki järjest. Äkki oleks aega Pjanicit usaldada? https://twitter.com/OptaJean/status/1232770850455277570

Modric võtab keskväljal palli vahelt. Vinicius toob seejärel palli karistusalasse ja söödab paremale Iscole, kes saadab mänguvahendi vasakusse alumisse nurka.

Real asub 1:0 juhtima! Mängitud 60 minutit. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1232776948570566656

Mahrez teeb taas teravust. Real arvestab ilmselt suluseisuga, kuid tegelikult on kõik määrtusepärane. Courtois päästab taas.

Mahrez tulistab 56. minutil teravalt. Courtois'i õnneks tuleb pall talle otse sülle.

Sergio Ramose jaoks on tänane kohtumine Meistrite liigas 124. Seejuures on ta alati kuulunud algkoosseisu. See näitaja teeb temast antud vallas rekordimehe. https://twitter.com/OptaJose/status/1232758223259815936

Mõlemas kohtumises on avapoolaeg läbi! Lyon - Juventus 1:0, Real - ManCity 0:0.

City on sunnitud 33. minutil vahetuse tegema. Keskkaitsja Laporte lahkub trauma tõttu väljakult. Fernandinho tuleb mängu.

Värav Lyonis! Kodumeeskond asub 31. minutil tänu Tousarti tabamusele 1:0 juhtima. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1232765232751222784

Benzema saab 30. minutil peaga löögile. Edersonilt suurepärane tõrje. Vinicius ei saa tagasi põrganud pallile kohe jaole. ManCity pääseb üle noatera.

B. Mendy (ManCity) saab kollase kaardi. Seega jääb City äärekaitsja korduskohtumisest eemale.

City kombineerib 28. minutil hästi ning De Bruyne saab karistusalast löögile. Pall lendab aga kaugelt mööda. Eelnevalt saab löögile Gabriel Jesus. Courtois teeb kohtumise esimese tõrje.

Real ja ManCity ikka kompavad teineteist. Mäng ei ole veel täistuuridel käima läinud.

Real on koduväljakul alustanud hästi. Esimese 15 minuti jooksul on palli valdamine 71:29 Reali kasuks.

Ronaldo näitab Prantsusmaal tehnilist osavust: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1232760631868170246

Mõlemad kohtumised on alanud. Mängitud on 10 minutit. Mõlemas on seis 0:0.

Juventuse algkoosseis: https://twitter.com/juventusfcen/status/1232743827196325890

Lyoni algkoosseis: https://twitter.com/OL/status/1232742368190910465

Manchester City algkoosseis: https://twitter.com/ManCity/status/1232738348810240002

Madridi Reali algkoosseis: https://twitter.com/realmadrid/status/1232739183661395970

