Madridi Reali noor täht süüdistas kaotuses kohtunikke: nad teevad alati otsuseid meie vastu

Viniciuse sõnul tegi 1:1 väravale eelnenud olukorras City ründaja Gabriel Jesus vea Reali kaitsja Sergio Ramose vastu, lükates teda palli eest võideldes selga. "Jesus tegi esimese värava puhul vea ja kõik teavad seda. Meil on videokohtunikesüsteem VAR olemas, aga kohtunik ei tahtnud olukorda vaatama minna. Ma nägin väljaku kõrvalt olukorda ja viga oli ilmselge."

"Kohtunikud tulevad siia ja teevad alati otsuseid meie vastu," jätkas 19-aastane brasiillane. "Me oleme kõige rohkem Meistrite Liiga tiitleid võitnud ning seega jääb see alati niimoodi meiega olema."

Reali peatreeneri Zinedine Zidane'i sõnul aga kohtunik ei eksinud. "Kohtunik ütles mulle, et lüket ei olnud ja tegi oma otsuse. Mind häirib hoopis meie enda mäng. Meie eksimused on eriti valusad, sest me ei väärinud kaotust."

Korduskohtumine City ja Reali vahel peetakse Manchesteris 17. märtsil.