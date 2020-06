Madrid loodab võõrustada Meistrite liiga finaali

Euroopa tugevaima jalgpallisarja finaal pidi algselt toimuma juba 30. mail Istanbulis, kuid koroonaviiruse tõttu peatati hooaeg juba märtsikuus enne veeranfinaalmänge.

"Meistrite liiga finaali toimumine Madridis oleks sõnumiks, et Hispaania on suutnud koroonakriisi järel naasta normaalsesse ellu," teatas Madridi linnapea. "Meil on olemas vajalik infrastruktuur, avalikud teenused ja korrektsed turvanõuded, et finaalmängu võõrustada."

Mullu, kui Liverpool võitis finaalis Tottenhami, peeti esikohamäng Madridi Atletico uhkel kodustaadionil, kuid Madridis on teinegi tippstaadion - Realile kuuluv Santiago Bernabeu.

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) peaks Meistrite liiga jätkamise kohta otsuse tegema 17. juunil.