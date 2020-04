Liverpooli linnapea enam kui 52 000 pealtvaataja ees peetud kohtumisest: selle korraldamine oli viga

Liverpool võõrustas Anfieldil Atleticot 52 267 pealtvaataja ees. Nende seas oli ka 3000 Hispaania klubi poolehoidjat.

Rotherami sõnul oli Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitanud Suurbritannia valitsusel kohtumine ära jätta, kuid britid seda nõu kuulda ei võtnud. Tol hetkel oli Liverpooli linnas tuvastatud 6 koroonaviiruse juhtumit. Viimaste andmete kohaselt on Liverpoolis viiruse tõttu elu kaotanud juba 246 inimest.

"Valitsus tundus kaaluvat, kas võtta WHO nõu kuulda või mitte," vahendas The Daily Mail linnapea sõnu. "WHO andis selgelt märku, et kohtumine ei peaks toimuma ning fännidel poleks tohtinud lasta reisida."

Võrreldes teiste Euroopa riikidega võttis Suurbritannia esialgu koroonaviiruse vastast võitlust rahulikumalt. Ühendkuningriik kehtestas ranged liikumispiirangud 24. märtsil. "See oli osa vigasest karjaimmuunsuse plaanist, mida valitsus toona propageeris," jätkas Rotheram. "Probleem seisnes selles, et valitsus ei tahtnud eriolukorda välja kuulutada. Kui oleksime varem kõik kinni pannud, oleksime praeguseks juba koroonaviiruse leviku küüru ületanud või vähemasti liiguks statistika juba alla poole. Valitsus ei tahtnud seda teha ja valitsus eksis sellega."

Ka Madridi linnapea on tagantjärele sõnanud, et mängu toimumine oli viga. „See oli ebaloogiline, et 3000 Atletico fänni reisisid sellisel ajal Anfieldile. See oli viga,“ teatas Jose Luis Martinez-Almeida raadio Onda Cero vahendusel. „Tagasi vaadates tuleb tõdeda, et selles olukorras oleks tulnud olla ettevaatlikum. Madridis oli juba selleks ajaks inimeste kogunemist piiratud.“

Atletico võitis kõnealuse kohtumise 3:2 ning pääses kahe mängu kokkuvõttes tulemusega 4:2 veerandfinaali. 11. märts oli ühtlasi viimane päev, mil Meistrite Liigas mänge enne pausi peeti. Viimaste teadete kohaselt loodab UEFA hooajaga siiski lõpuni minna ning ühe variandina on välja pakutud kohtumiste jätkamisega augustis.

