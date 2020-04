Liverpooli linnajuht nimetas Anfieldi staadionil peetud mängu Madridi Atleticoga saatuslikuks veaks

Kui 20. märtsil oli Liverpoolis vaid 14 kinnitatud COVID-19 juhtumit, siis vähem kui kaks nädalat hiljem oli see arv kasvanud 309-ni.

Ashton, kes koordineerib Liverpoolis koroonaviirusega võitlust, ütles väljaandes Guardian: “Selle matši korraldamine polnud õige otsus. Inimesed ei tee halbu otsuseid tahtlikult - võib-olla ei mõistnud linnavalitsus toona olukorra täit tõsidust."

"Ehkki me ei saa kunagi teada, kas Madridi Atleticoga mäng oli see rahvakogunemine, mis mõjutas Liverpooli koroonajuhtumite arvu järsku kasvu, on see kindlasti üks üritus, mida peame võtma õppetunnina, et tulevikus sarnaseid vigu vältida," lisas Ashton.

Enne Liverpooli ja Atletico mängu oli avalikult sõna võtnud ka Inglismaa jalgpallilegend Gary Lineker, kes tõstatas küsimuse, kas 3000 Atletico poolehoidja reisimine Liverpooli on sel hetkel ikka õige mõte.

Vaid päev enne seda euromängu oli Hispaania jalgpalliliit langetanud otsuse, et kõik riigi kahe kõrgema divisjoni vutimängud peetakse edaspidi tühjade tribüünide ees.

Anfieldi staadionil vaatas seda kaheksandikfinaali kordusmängu, mille Atletico võitis lisaajal 3:2, 52 267 inimest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!