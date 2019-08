Liverpooli kangelaseks tõusis väravavaht, kes oli veel kümme päeva tagasi töötu

Veel kümme päeva tagasi oli hispaanlane töötu, sest tema kauaaegne koduklubi West Ham United otsustas tema teenetest loobuda.

32-aastast Adriani seostati Hispaania liiga klubi Valladolidiga, aga ootamatult vabanes Liverpooli varuväravavahi koht. Belgia klubi Brügge tegi Simon Mignolet' eest magusa pakkumise ja Liverpool lasi puurilukul 4. augustil minna.

Päev hiljem sõlmitigi leping Adrianiga. Inglismaa liiga avamängus Norwich Cityga sai põhiväravavaht Alisson Becker vigastada ja nii tuli peatreener Jürgen Kloppil loota värskele ostule.

Superkarika lisaajal tõmbas Adrian 98. minutil Liverpooli 2:1 eduseisul karistusalas pikali Tammy Abrahami. VAR vaatas olukorra üle ning tulemuseks oli penalti. 101. minutil saatis palli 11 m karistuslöögi punktist väravasse Jorginho ja viigistas.

Penaltiseerias suutis aga Adrian Chelsea viienda penalti tõrjuda ja Liverpoolile superkarika võidu kindlustada.

"See on olnud uskumatu nädal. Olen väga õnnelik, et suutsime võita ja et saan Liverpooli esindada," vahendas päevakangelase sõnu Marca.