Liverpool sai Atleticoga kordusmängu eel väga kehva uudise

"Kahjuks on Ali väljas. Tal oli enne Chelsea`ga mängu treeningul üks intsident. Me arvasime algul, et see on tühine, kuid järgmisel päeval tehtud uuring näitas, et teda ootab mängupaus ka järgmisel nädalal," kinnitas Klopp tänasel pressikonverentsil. Sakslase sõnul vaevab Alissoni puusavigastus.

Liverpooli jaoks on brasiillase eemalejäämine tõeliselt kehv uudis, sest nende teine number Adrian on näidanud hiljuti väravasuul ebakindlalt mängu. Alles üleeile Chelsea`ga kohtumises puterdas ta väravasse Williani kauglöögi.

Liverpool kaotas kaheksandikfinaali avamängu Atleticole 0:1. Järgmisel nädalal peetakse kordusmäng Anfieldi staadionil.