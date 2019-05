Liverpool lõikas näppu ja Messi karistas ära

FC Barcelona jättis mulluse jalgpalli Meistrite liiga hõbedameeskonna avamängus kuivale ja astus kodupubliku silme all 3 : 0 võiduga niisama hästi kui finaali.

„Ta teadis seda, Suárez teadis seda, me kõik teadsime seda (et see pall sisse läheb – G. L.).” Nii seisis eile varahommikul FC Barcelona ametlikul Twitteri kontol oleva pildi – Messi saadab seisva palli vasaku jalaga ristnurga poole, Luis Suarez vaatab seda tähelepanelikult kõrvalt – allkirjas.

Paremat väravat poleks Messi saanud oma 600. tabamuseks – 112 neist on sündinud Meistrite liigas – Barcelona eest lüüagi. „See pall oli ilmselgelt püüdmatu,” tunnistas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp oma puurivahile Alisson Beckerile midagi süüks panemata. Õigupoolest ei nurisenud ta üldse, vaid kiitis kogu meeskonda „julge, kirgliku, loova ja sirgjoonelise esituse” eest.