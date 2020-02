Leipzig seljatas Mourinho ja Tottenhami, Atalanta korraldas väravasaju

Atalanta mängib Meistrite liiga play-off faasis esmakordselt. Enne tänast mängu on nad San Siro staadionil viimasest kuuest mängust kaotanud vaid ühe (1 võit, 4 viiki). Liigamänge 60 km eemal Stadio Atleti väljakul pidav Atalanta pikendas tänase õnnestumise korral oma Euroopa mängude võiduseeria kolmele mängule, mis oleks klubi ajaloos esmakordne. Koduses liigas hoitakse Juventuse, Lazio ja Milano Interi järel neljandat kohta.

Valencial pole koduliigas viimasel ajal just ülearu hästi läinud. Viimasest kuuest La Liga mängust on suudetud võtta vaid kaks võitu ning tabelis paiknetakse seitsmendal kohal, napilt viimase eurosarja viiva koha järel. San Siro staadion pole neile sugugi võõras koht - sel sajandil on sinna tehtud juba neli visiiti, millest kolm on lõppenud viigi ja üks kaotusega.