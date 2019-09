Lampard selgitas penaltilöömise segaduse tagamaid

Barkley pääses eile väljakule 80. minutil ning lõi kaheksa minutit hiljem antud penalti üle värava. Löögi eel oli tal vaidlus Jorginho ja Willianiga, kes tahtsid ilmselt ise lüüa.

"Ross on meie penaltilööja. Ta lõi neid hooajaeelsetes kontrollmängudes mitu tükki. Ta läks platsile ja eksis penaltil. Ongi kogu lugu," sõnas Lampard mängujärgselt. "Ma ei tea, millest oli see jutuajamine, kuid Jorginho ja Willian on samuti meie penaltilööjad. Ent kui Ross on platsil, on tema esimene valik."

Valenciale tagas eile Londonis väärtusliku võidu Rodrigo Moreno 74. minuti värav. Teises samal alagrupi mängus võitis Ajax kodus Lille`i 3:0.