Lampard: ma ei usu, et ma varem sellisest mängust osa olen saanud

"Mul on olnud mõned metsikud ja mõned suurepärased õhtud. Aga ma ei usu, et ma kunagi sellises mängus osaline olen olnud," rääkis Lampard pärast trillerit, mis võttis uskumatu pöörde pärast kahe Ajaxi kaitsja punase kaardiga duširuumi saatmist.

"Selliseks esituseks on sul vaja karaktereid ja isiksusi. Kerge oleks poolaja 1:3 kaotusseisust käega lüüa, veelgi kergem 1:4 seisust alla anda. Aga me ei teinud seda kunagi. Ütlen pidevalt kogenumatele mängijatele, Jorginhodele, et nad pea külmana hoiaksid ja meeskonda veaksid. Kovacic, Willian naguni, aga Azpilicueta ja need mängijad surusid täna kõvasti ja mulle meeldis see!"

Esimene poolaeg kulges täielikult Ajaxi taktikepi all, kes läks vaheajale 3:1 eduseisust ning lõi 55. minutil tabloole ka seisu 4:1 - kaks neist olid Chelsea omaväravad, ülejäänud Quincy Promesi ja Donny van de Beeki tabamused.

Chelsea imeline tagasitulek algas 63. minutil, mil meeskonna kapten Cesar Azpilicueta esimest korda sihile jõudis, lüües seisuks 2:4. 68. minutil näidati ühe Chelsea rünnaku järel suisa kahele Ajaxi mängijale - Daley Blindile ja Joel Veltmanile - teist kollast kaarti ning Jorginho, kes oli 5. minutil viigistanud ka 1:1, realiseeris üheksakesi jätkanud Hollandi klubi vastu teise penalti.

Uut energiat saanud Chelsea kasutas ülekaalu ära ka kolm minutit hiljem, kui viigiväravani jõudis poolajal sisse vahetatud 19-aastane Reece James, kellest sai Chelsea Meistrite liiga kõigi aegade noorim väravalööja. Kuigi aega jäi veel 16 minutit ja kolm lisaminutit, suutis Ajax kuni lõpuni ühest punktist kinni hoida.