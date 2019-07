Kuno Tehva: mäng Celticuga on Eesti jaoks sama suur sündmus nagu Metallica kontsert

Kalju, kes UEFA Meistrite liiga eelringis sai kahe mängu kokkuvõttes jagu Makedoonia meistrist Škendijast, kohtub Celticuga esmalt võõrsil kolmapäeval kell 21.45 ning võtab Šotimaa hiidu Lillekülas vastu 30. juulil kell 20.

"Võtame Celticut uhkusega Tallinnas vastu ning ma usun, et see saab olema sama suur sündmus kui Metallica kontsert," ütles Tehva.

"Meie mängijatel on suurepärane võimalus enda võimeid tippklubi vastu näidata ning kuigi me oma vastast austame, ei tunne me nende vastu aukartust. Oleme võitnud Maccabi Haifat, teist väga suurt klubi, seega kõik on võimalik."

Tehva peab silmas 2016. aasta Euroopa liiga teise eelringi vastasseisu, mille Kalju pärast avamängu 1:1 ja sama skooriga lõppenud kordusmängu noormaal- ja lisaaega penaltitega 5:3 võitis.

Kalju - Celticu vastasseisu analüüsides jätkas Tehva: "Koefitsiendid võivad tunduda hullumeelsed, aga nad olid seda ka enne teist mängu Škendijaga!"

"Tänu meeskonnas valitsevale usule ja heale mänguplaanile, mille panevad kokku meie treenerid ja mängijad, oleme võimelised suurepäraseks tulemuseks. Paneme paberile parima võimaliku strateegia ja läheme voorule vastu sellise enesekindlusega, et me kahe mängu kokkuvõttes edasi pääseks," lisas Kalju president.