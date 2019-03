Kübaratriki löönud Ronaldo: sellepärast Juventus mind tahtiski!

"Sellepärast Juventus mind tahtiski, et aidata saata korda asju, mida nad veel varem pole suutnud," vahendas BBC Ronaldo sõnu. "Teadsin kogu aeg, et sellest tuleb eriline õhtu ja tuligi - mitte ainult väravate tõttu, vaid kogu meeskonna pärast."

"Sellist mentaliteeti on vaja, et võita Meistrite Liiga," jätkas Ronaldo. "Atletico oli väga raske vastane, aga me olime tugevad. Eks ole näha, mis saab edasi."

Meistrite Liiga veerandfinaali on praeguse seisuga edasipääsu kindlustanud Torino Juventus, Manchester City, Manchester United, FC Porto, Amsterdami Ajax ja Tottenham Hotspur. Viimased kaks võistkonda selguvad paaridest Liverpool - Müncheni Bayern ja Barcelona - Lyon.