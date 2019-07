Kožuhhovski võtmemängijate Reginaldi ja Volkovi puudumisest: ma ei tahaks seda avalikkuse ees arutada

Nädal tagasi Kalju 0:5 kaotusega lõppenud avamängus oli Reginald algrivistuses, Volkov sekkus 75. minutil vahetusest.

"Mul on põhimõte, et me ei aruta vigastatute seisu avalikkuse ees. See on klubi siseasi. Meil on piisavalt mängijaid, kes saavad vahetust pakkuda neile, keda parasjagu pole. Need on asjad, millest ma ei tahaks väga rääkida," jäi Kožuhhovski salapäraseks.

Lisaküsimusele, kas tegu on kindlasti ikka vigastusega, mitte mehed pole klubist lahkumas, vastas ukrainlane: "Arvan, et ei tasu tolmu üles kerida. Nad on vigastatud."

Vigastusega pidi avapoolajal vahetusmeeste pingile siirduma ka Kalju brasiillasest ründaja Liliu. "Liliu vigastus oli tingitud pigem ülekoormusest. Ta on pidanud palju mänge ja peab nüüd tegma ilmselt väikse pausi. Jälgime veel, millised tulevad uuringute tulemused," ütles Kožuhhovski.

Mängust rääkides jagus Kožuhhovskil oma hoolealustele ainult kiidusõnu: "Ma polnud rahul tulemusega, aga jäin rahule mängu endaga ja sellega, et mängijad jätsid endast kõik väljakule. Ma ei usu, et meeskond täna kaotust vääris, arvestades, kui palju endast täna maha jäeti. Tooksin nüanssidest välja enesekindluse, hea pressingu ja head kaitsest rünnakule minekud, millest tekkisid head võimalused. Oleks vaja veel rohkem enesekindlust ja pisiasjadele tähelepanu pööramist, et sellised võimalused ära lüüa."

Kalju jaoks jätkub eurohooaeg Euroopa liiga 3. eelringi mängudega Luksemburgi klubi Dudelange' vastu, kes sai kahe mängu kokkuvõttes jagu juba Kaljuga kohtunud KF Škendijast. "Olen südames õnnelik, et saime järgmiseks vastaseks just Dudelange, sest emotsionaalselt oleks keeruline kohtuda kaks korda sama vastasega," sõnas Kožuhhovski.