Konstantin Vassiljev: meeldiv oli näha, et 48 000 inimest ka meile väikse aplausi andsid

"Kaotada on ikka kibe tunne. Kahju, et nii läks, aga teisest küljest - kes oleks enne kohtumist öelnud, et me kaks mängu niimoodi suudame teha ja lõpuminutiteni teoreetiliselt edasipääsulootuse üleval hoiame? Väga positiivne üllatus kõigi jaoks ja eelkõige vajalik meile, kes me igapäevaselt selle nimel tööd teeme, et sellele tasemele jõuda," rääkis Vassiljev telefonitsi Delfile.

Eesti koondise keskväljamaestro sõnul näitab Flora esituse kohta nii mõndagi ka Eintrachti fännide žest pärast lõpuvilet. "See, et mängu lõpus 48 000 inimest ka meile väikse aplausi andsid, näitab, et pakkusime neile midagi ka enda poolt. Sellist asja on alati meeldiv näha!"

Vassiljev tänas ka Frankfurti kohale tulnud väikest Flora fännigruppi: "Need, kes staadionile jõudsid, said kindlasti väga hea elamuse. Positiivne, et suutsime ka värava lüüa ja vastast ohustada."

Vassiljevi arvates ei tekitanud Frankfurt kodus nii palju väravavõimalusi kui avamängus Tallinnas, aga kahe klubi tasemevahe oli teist mängu järjest ikkagi ilmne. "Oli ikka näha, et Eintracht on tugevam meeskond, aga sellist ülekaalu nagu Eestis neil täna ei olnud. Väravavõimalusi nad ka väga palju ei suutnud tekitada. "Pendlast" on kahju, see tuli väga valel hetkel ning kindlasti rahustas nende jaoks olukorda," sõnas ta.

Küsimusele, mida 54. minuti penalti põhjustanud Henri Järvelaiu käepalli kohta Flora riietusruumis arvatakse, vastas Vassiljev: "Me üldse ei arutanud seda. See ei ole asi, millele me peame keskenduma. Peame keskenduma oma mängustiilile. Nende kahe mänguga tõstsime lati natuke kõrgemale, kui me tavaliselt mängime. Peame nii edasi hoidma."