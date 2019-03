Kõigest kaheksa päeva tagasi Fulhamist lahti lastud Claudio Ranieri asus Itaalia tippklubi peatreeneriks

67-aastane Ranieri vallandati alles eelmise nädala neljapäeval Premier League'i väljalangemistsoonis paikneva Fulhami eesotsast. Möödunud aasta novembris Fulhami treeneriks asunud Ranieri sai 17 kohtumisega vaid kolm võitu.

AS Roma peatreeneriks olnud Eusebio di Fransescoga lõpetati koostöö üleeile, kui Meistrite Liigas kaotati kaheksandikfinaali korduskohtumises 1:3 FC Portole.

Ranieri on varemgi AS Romat juhendanud, olles olnud nende loots aastatel 2009-2011.

"Ma olen väga rõõmus, et saan tagasi koju tulla. Kui Roma kutsub, siis on võimatu ei öelda," sõnas Ranieri.

"Meil on väga hea meel, et Ranieri on tagasi klubis," sõnas Roma president Jim Pallotta. "Meil on käimasolevaks hooajaks järel vaid üks eesmärk, milleks on lõpetada Itaalias võimalikult kõrgel kohal ja tagada uueks aastaks koht Meistrite Liigasse."