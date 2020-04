Kodusõda Barcelonas: tülid staaridega, piinlikud skandaalid ja kriisi ajal ametist lahkuvad tippametnikud

Tulemuste poolest tundub, et olukord on Barcelonas stabiilne. Hispaania meistriliigas hoitakse liidrikohta, igipõlist rivaali Madridi Reali edestatakse kahe silmaga. Ka Meistrite Liigas ollakse kaheksandikfinaalis konkurentsis. Sellega aga head uudised meeskonna jaoks lõppevad.

Viimaste kuude jooksul on klubi tabanud aga üks tagasilöök teise järel. Alates ebaõnnestunud peatreeneri vahetusest ja piinlikust sotsiaalmeedia skandaalist kuni korruptsioonisüüdistusteni välja. Mõistagi on pingeid lisanud ka koroonaviiruse pandeemia, mis on teinud klubi niigi majandusliku seisu veelgi raskemaks.

Skandaalne president

Hispaanias peetakse Barcelona viimaste aegade hädade põhjuseks klubi presidenti Josep Maria Bartomeud (57), kes asus ametisse 2014. aastal jaanuaris.