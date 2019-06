Klopp viskas Guardiola üle nalja

Kui ajakirjanikud uurisid, mida Klopp Guardiolale ütles, sõnas sakslane: "Meie füsioterapeut (Lee Nobes - toim.) töötas aasta alguses Manchester Citys, kuid liitus siis meiega, et võita Meistrite liiga... Ei, see oli nali! Me lubasime üksteisele, et anname uuel hooajal omavahel taas võimsa lahingu. Läheme mõlemad täie peale välja ja vaatame, mis meil näppude vahele jääb."

Liverpool alistas Meistrite liiga finaalis Tottenhami 2:0. Premier League`is kogus Liverpool tänavu muljetavaldavad 97 punkti, kuid kaotas meistritiitli ühe punktiga Manchester Cityle.