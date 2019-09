Klopp polnud rahul Napoli kasuks määratud penaltiga

Napoli pööras Liverpooli vastu mängu enda kasuks viimase kümne minutiga, mil Dries Mertens realiseeris esmalt José Callejóni teenitud penalti ja seejärel vormistas vahetusest sekkunud Fernando Llorente Virgil van Dijki eksimuse järel lõppseisu 2:0.

"Kui me lasime värava lüüa ja jäime 0:1 taha, siis see oli otsustav hetk. Me peame selle tulemusega leppima," sõnas pettunud Klopp mängu järel.

"Oleme enda suhtes kriitilised, kuid see polnud läbini halb esitus. See oli mäng, kus meil oli võimalus Napolis võita, ent me ei suutnud seda, sest me ei löönud väravat," jätkas sakslane.

Kõige enam tuska tegi Klopile itaallaste kasuks määratud penalti Andrew Robertsoni vea eest Callejoni vastu.

"Me tahtsime vähemalt punkti, kuid ei saanud seda penalti tõttu. Ma olen kindel, et sellele on erinevaid vaateid, kuid kui mängija hüppab enne kontakti, siis see ei saa olla penalti. Me ei saa seda aga enam muuta ja peame edasi minema," lausus Klopp.

Teises sama alagrupi (E) avamängus purustas Salzburg Genki 6:2. Alles 19-aastane norrakas Erling Haland lõi oma Meistrite liiga debüütmängus kolm väravat.