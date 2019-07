Klassivahe: Frankfurdi mängijate palk on Flora ametivendadest 70 korda suurem

Kui kohtumise eel pälvis tähelepanu fakt, et Eintracht on sel suvel teeninud kahe ründaja müügist kokku 100 miljonit eurot, siis tegelikult on tähelepanuväärne ka Frankfurdi mängumeeste aastane teenistus.

Saksamaa meedia teatel on keskmise Eintrachti mängija aastapalk 1 miljon eurot bruto. Sinna juurde lisanduvad veel erinevad boonused ehk keskmiselt saadakse ikkagi miljon kätte.

Samal ajal avaldas Flora ääreründaja Vlasi Sinjavski SKY Radio vahendusel, et tema hinnangul on Eestis keskmine jalgpalluri kuupalk 1100-1200 eurot. Seega võib tõdeda, et Frankfurdi mängijate põhipalk on Flora ametivendade omast umbes 70 korda suurem.

Seeria korduskohtumine peetakse neljapäeval Frankfurdis.