Kindel: Nõmme Kalju kohtub Meistrite liigas Celticuga, kelle kahe mängija keskmine aastapalk on võrdne kogu Kalju eelarvega

Celtic oli Meistrite liiga esimese eelringi avakohtumises võõrsil alistanud Sarajeovi 3:1 ning nüüd teeniti ka koduväljakul 2:1 võit. Seega pääsesid šotlased edasi koondskooriga 5:2.

Kalju eelmise vastase KF Shkëndija puhul räägiti, et Põhja-Makedoonia parima klubi eelarveks on 10 miljonit eurot, siis Celtic opereerib veelgi suuremate numbritega. Vahepeal võrdluseks eestlaste poolt pakutav. Nõmme klubi president Kuno Tehva tõdes teisipäevase matši järel, et nende aastane eelarve on umbes 1,5 miljonit eurot.

Nagu selgub Sporting Intelligence'i poolt läbi viidud ülemaailmses jalgpalliklubide palkade uuringus, siis Celtic kulutab aastas keskmiselt ühe mängija töötasuks 800 000 eurot. Seega võib lihtsustatult öelda, et Kalju kogu klubilise tegevuse üleval hoidmiseks mõeldud summa eest saaks kaks keskmist Celticu jalgpallurit. Celticu mängijate nädalane keskmine palganumber on 15 000 eurot.

Celtic ja Kalju kohtuvad Meistrite liiga teises eelringis esimest korda juba järgmisel nädalal. Avamäng peetakse Šotimaal, korduskohtumine on ülejärgmisel nädalal Tallinnas Lilleküla staadionil.

Meistrite liiga teekond sai samal ajal läbi Läti meistri Riga jaoks. Riga ja Iirimaa meister Dundalk jätsid väravad löömata nii avakohtumises kui ka kordusmatšis. Nii asuti lõpuks lööma penalteid, kus 5:4 skooriga jäid peale iirlased.

Meistrite liigas langes konkurentsist ka Konstanin Vassiljevi endine koduklubi Gliwice Piast. Piast ja Valgevene meister Borissovi BATE tegid esmalt valgevenelaste juures 1:1 viigi, kuid korduskohtumises suutis BATE teenida võõrsil 2:1 võidu ja sammus 3:2 koondskooriga edasi.