Kes need kolm väravat tagasi lööb? Klopp kinnitas, et Salah homme Barcelona vastu ei mängi

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kinnitas Egiptuse snaipri eemalejäämist meediale täna hommikul.

Lisaks ei saa Liverpoolil homset euromängu kaasa teha vigastuse tõttu Roberto Firmino.

"Salah ei saa homme mängida. Tal läheb taastumisega hästi, aga mängida ta ei saa. Kas see on lihtsalt ettevaatusabinõu? Ei, see on peapõrutus, mis tähendab, et tal ei lubata mängida. Ta tunneb end okeilt, aga meedikute arvates ei ole see piisav," ütles Klopp.

26-aastane Salah lõi laupäeval 28. minutil Liverpooli 2:1 juhtvärava, kuid lahkus platsilt kanderaamil 73. minutil. Newcastle lõi 54. minutil 2:2 viigivärava ning Salah'd asendanud Divock Origi 86. minuti tabamus tagas Liverpoolile kaheksanda järjestikuse võidu Premier League'is, hoides meeskonna tiitlilootused elus.

Kahe põhiründaja puudumisel saab ilmselt homme võimaluse Šveitsi koondislane Xherdan Shaqiri, kes Origi võiduväravale resultatiivse tsenderduse andis. Eelmisel nädalal täitis Nou Campi staadionil Firmino koha algrivistuses Georgino Wijnaldum. Kloppi valikus on ka veel Daniel Sturridge.

Inglise liigas 22 väravat löönud Salah naasmist platsile loodetakse viimaseks vooruks Wolverhamptoni vastu.

Liverpool üritab homme Anfieldi staadionil tagasi mängida avamängu 0:3 kaotust.