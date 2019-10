Keerulises seisus Madridi Real läheb Meistrite Liiga mängule vastu mitme põhimeheta

Real peab aga hakkama saama mitme põhimeheta, kui peatreener Zinedine Zidane otsustas koosseisust välja jätta Luka Modrici, Gareth Bale'i ja Lucas Vasqueze, kes kõik on hädas erinevate vigastustega. Kolmik ei saanud kaasa teha ka laupäeval toimunud Hispaania meistriliiga kohtumises Mallorca vastu, mille Real üllatuslikult 0:1 kaotas.

Zidane hoolealuste jaoks on siiski ka häid uudiseid. Nimelt on Istanbuli kaasa sõitmas Eden Hazard, Toni Kroos ja Dani Carvajal, kes Mallorca vastu peetud kohtumises väljakul ei käinud. Kroos on paranenud vigastusest, Hazard jäi matšist eemale neljanda lapse sünni tõttu ning Carvajalile anti lihtsalt puhkust.

Galatasaray vastu vajab Real hädasti head tulemust. Kahe vooru järel on neil kirjas üks punkt, mis annab neile alagrupis viimase koha. Tõsi, vahe kahe järgmise meeskonnaga on väike. Kindel liider on kuue silmaga Pariisi Saint-Germain. Teine on Club Brügge (2) ja kolmas Istanbuli meeskond (1).