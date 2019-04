Kas oled mõelnud, mida tähendavad Meistrite liiga hümni sõnad? Tõde on ehk isegi ootamatult labane

Meistrite liiga hümni sõnad on sisse laulnud Academy of St Martin in the Fieldsi koor ning kuna need on väga kõrgete nootidega ning kolmes eri keeles, on ilmselt paljud vutisõbrad seda kuuldes juurelnud: mida seal üldse lauldakse? Üles on kasvanud ilmselt vaat et kaks põlvkonda väikeseid jalgpallifänne, kes hümni ümisedes mõtlevad sinna välja omaenda sõnad.

Tõele au andes on hümni sõnad sama labased nagu ka selle pealkiri - "Meistrite liiga". Suurel staadionil kõlavad need aga sellegipoolest uhkelt!

Hümn on koostatud kolmes keeles, mida lauldakse segamini - tegu on UEFA kolme ametliku keele, inglise, saksa ja prantsuse keelega. Hümni sõnad eestikeelse tõlkega:

Ce sont les meilleures équipes ("Need on parimad meeskonnad")

Sie sind die allerbesten Mannschaften ("Need on parimad meeskonnad")

The main event ("Põhiüritus")

Die Meister ("Meister")

Die Besten ("Parimad")

Les grandes équipes ("Suured võistkonnad")

The champions ("Meistrid")

Une grande réunion ("Suur kohtumine")

Eine große sportliche Veranstaltung ("Suur spordiüritus")

The main event ("Põhiüritus")

Ils sont les meilleurs ("Nad on parimad")

Sie sind die Besten ("Nad on parimad")

These are the champions ("Need on meistrid")

Die Meister ("Meister")

Die Besten ("Parimad")

Les grandes équipes ("Suured võistkonnad")

The champions ("Meistrid")

Seega on täna õhtul kodus teleri ees samamoodi hümni kaasa laulda nagu 2017. aastal tegi seda Cristiano Ronaldo!