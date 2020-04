Karius pärast Meistrite liiga finaali saadud tapmisähvardustest: tänaval minust möödudes ei julgeks need inimesed suudki avada

Karius tegi Liverpooli väravasuul kaks ränka viga, mis aitasid Madridi Realil võita Kiievis toimunud finaali 3:1. Kõigepealt viskas ta palli otse Karim Benzema jalale, kes 51. minutil tegi skooriks 1:0 ning hiljem jäi ta veel hätta Gareth Bale'i palli blokeerimisel.

Pärast mängu tuli välja, et Karius oli enne esimest prohmakat saanud kokkupõrkest Sergio Ramose küünarnukiga peapõrutuse. Praegu Türgis Besiktases laenul olev 26-aastane Karius avaldas, et tapmisähvardusi tehti talle sellest hoolimata omajagu.

"Neid oli omajagu, aga ma ei saa neid tõsiselt võtta," ütles Karius. "Need inimesed kirjutavad anonüümselt ega näita oma profiilipildis isegi nägu. Ma ei usu, et nad julgeks minust möödudes suudki avada. Mängijad saavad vahel internetis äärmiselt vaenulikke sõnumeid. Kui neid kõiki lugeda, ei saaks ilmselt kaks päeva magada."

"See on hullumeelne, mille peale inimesed anonüümsuse varjus tulevad, kuidas nad teisi solvavad, diskrimineerivad ja rassistideks muutuvad," jätkas Karius.

"Ei saa hukka mõista fänne, kes staadionil vilistavad. Nad on pileti ostnud ja neil on õigus olla rahulolematu. Professionaalid peavad sellega leppima. Aga kui solvangud on isiklikud või on tegemist tapmisähvardustega, siis on mindud üle piiri."