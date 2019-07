Kams: oleme näinud palju kohtumisi, kus vastane on kodus mängitav, kuid võõrsil kohtud justkui Barcelonaga

„Serbias tuleb totaalselt teistsugune mäng,“ tõdes ta järgmise nädala neljapäeval Nišis peetava matši kohta. „Oleme näinud palju kohtumisi, kus vastane on kodus mängitav, kuid võõrsil kohtud justkui Barcaga. See on naljaga pooleks, kuid kindlasti on seal teistsugune atmosfäär ja teised kiirused.“

Kamsi sõnul tuleb korduskohtumises kindlasti oma mängu mängima minna ning ei tohi mõelda seisu hoidmisele. „Tuleb enda mängu mängida. Seal tuleb endast veel rohkem anda. Seal tuleb hoopis rohkem meetreid ja sentimeetreid läbida,“ lisas Kams.

Kodumäng õnnestus kapteni sõnul aga sisuliselt ideaalselt. „Koduväljakul peadki enesekindlalt mängima. Muudmoodi on raske. Alguses kompasime, et aru saada, kuidas vastne mängib. Saime selle initsiatiivi enda kätte ja suutsime seda hoida,“ viitas ta võidu võtmemomendile.

Flora ja Radnički duelli võitja kohtub Euroopa liiga teises eelringis Saksamaa tippklubi Frankfurti Eintrachtiga.