"Plaanin vaadata. Vaatan kodus. Ei hakka kuumal perioodil salli kaela panema. T-särk on seljas ja lühikesed püksid jalas," vastas Kams küsimusele, kas ta Frankfurti Eintrachti mänguks valmistudes leiab aega ka koduse rivaali tegemisi Meistrite liiga 2. eelringis jälgida.

Flora peatreener Jürgen Henn tunnistas samuti, et kavatseb õhtul striimi üles otsida (ükski Eesti telekanal ju mängu ei näita - G.L.) ja nõmmekate heitlust vaadata: "Minu jaoks on samuti oluline, et Eesti klubidel hästi läheks. Kindlasti püüan seda mängu vaadata."

Celticu ja Kalju mängus pannakse täna pall mängu kell 21.45. FC Flora Euroopa liiga 2. eelringi avakohtumine Frankfurti Eintrachti vastu algab homme Lilleküla staadionil kell 20.

