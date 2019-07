Kalju vastu otse karistuslöögist skoorinud Griffiths: oleksin peaaegu nutma hakanud

Ajaleht The Herald kirjutab, et 28-aastase Griffithsi hoidsid eemal isiklikud probleemid. Sama väljaanne vahendas päev varem, kuidas Griffiths pidi kannatama sotsiaalmeedias levivaid solvanguid ning kuulma tribüünidel vastasfännide spekulatiivseid mõnitusi selle kohta, miks mees enam kunagi jalgpalli mängida ei saa.

Viimati Šoti liigas novembrikuises võõrsilmängus Hamiltoni klubi vastu skoorinud ja kodusel Celtic Parkil Euroopa liiga alagrupimängus Rosenborgi vastu toetajad rõõmust rõkkama pannud Griffiths lõi eilses 5:0 võidumängus Kalju üle kolmanda värava avapoolaja kolmandal üleminutil, keerutades nahkkera väravasse otse karistuslöögist üle müüri.

Šotimaa fännid jäävad teda veel pikaks ajaks mäletama 2017. aasta juunikuise MM-valikmängu pärast Inglismaa vastu, kus ta keerutas kaks karistuslööki võrku üle puurivaht Joe Harti pea. "See hetk on Inglismaa momentidega võrreldev, ausalt," õhkas Griffiths.

"Ma usun, et te nägite mu reaktsioonist, kui väga ma sead nautisin. Sõnadest jääb selle tunde kirjeldamiseks, kui pall võrgupõhja maandub, väheks. Mul oli hea tunne, kui see muu vasakult jalalt lahkus ning Bainy (Celticu väravavaht Scott Bain - toim) karjus tagant, et see on sees juba siis, kui see üle müüri lendas."

"Palju asju käis peast läbi. Sellesse on nii palju tööd pandud. Mitte ainult minu poolt, vaid ka treenerite tiimist ja kõigi minuga seotud inimeste poolt. Inimesed on töötanud nii kõvasti, et mind tagasi väljakule saada ning ma ei suudaks väravaid lüüa ilma oma meeskonnata," lisas Griffiths.

"Mu lapsed vaatasid seda kodus ja sõbrad tribüünil. Ma ei valeta, et olin lähedal nutma puhkemisele. Aga ma pidin keskenduma, poolaja lõpule viima ja vaatama, et ma midagi rumalat ei teeks."