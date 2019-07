Kalju peatreener Roman Kožuhhovski: usume, et kõik on veel võimalik

„Olen üldiselt rahul sellega, kuidas mu mängijad plaanist kinni pidasid ja organiseeritult vastupanu osutasid. Vastasel oli loomulikult territoriaalne ülekaal, aga see oligi plaan ning me pidime sellest lõpuni kinni hoidma. Penaltiolukorda ei ole ma veel valmis lõplikult kommenteerima. Arvan, et kohtunik tegi üldiselt soliidse partii, aga olukord oli keeruline,” jäi Kožuhhovski mängu saatuse otsustanud situatsioonis (penalti tekitas 80. minutil ukrainlasest kaitsja Andrij Markovitši käepall - toim) neutraalsele positsioonile.

„Eeldasime, et meie vastane sellist mängu mängib ja domineerib. Meie omasime pigem vähem võimalusi, rohkem võib neid nimetada poolvõimalusteks. Mänguplaan oli hoida nulli, mis seekord ei õnnestunud, kuid ma ei näe selles isiklikult midagi hirmsat. Võime 0:1 pealt Skopjesse minna üpris optimislikult. Me usume, et kõik on veel võimalik. Peame selle positiivsuse ka mängijatesse süstima.”

Küsimusele, mis talle täpsemalt pärast nii võimalustevaest avamängu (pealelöögid Škendijale 20:5, nurgalöögid 12:2 - toim) optimismiks põhjuse annab, vastas Kožuhhovski: „Üks või kaks momenti igas mängus ikka alati tekib. Niikaua kuni mäng kestab 90 pluss minutit ja on õhus lisaaja võimalus, nii kaua püsib ka meie usk ja lootus, et sellest ringist on võimalik edasi minna.”

Kožuhhovski algkoosseisu valik üllatas kõige rohkem Nikolai Mašitšvei eelmistamisega vasakul poolkaitseäärel Sander Purile, sest oli ju Mašitsev sel hooajal koduses Premium liigas vaid kaks korda esimesest minutist platsile pääsenud.

Pressikonverentsil põhjendas peatreener otsust nii: „Olin rahul sellega, mida Mašitšev treeningutel on näidanud. Sellele kohale on üpris suur konkurents ning mis seal salata, Purit kimbutas ka väike vigastus.”