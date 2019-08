Kalju peatreener nukra kaotuse järel: olen realist - oleksime täna pidanud edasi pääsema

Kalju alustas avamängu 1:3 kaotuse järel mängu Tallinnas innukalt ning lõi mitmeid võimalusi, kuid Vladislav Homutovi eemaldamine avapoolaja lõpus lõi nõmmekad rütmist välja ning Dudelange suutis teisel kolmveerandtunnil hoopis ise värava lüüa.

"Põhimõtteliselt oli otsustavaid momente mitmeid. Esiteks muidugi punane kaart - arvan, et enne seda me ei mänginud halvasti. Teiseks ei suutnud me oma mitmeid võimalusi ära kasutada," sõnas Kožuhhovski kohtumise järel pressikonverentsil.

Homutovi punane kaart tulenes kahest avapoolajal saadud hoiatusest. "Ma ei taha kunagi kohtunike tööd kritiseerida. Ma ei mäleta väga esimest kaarti, aga teine toimus otse meie ees. Nägin seda hästi ja selline oli kohtuniku otsus. Ma pole veel temaga [Homutoviga] rääkinud, aga nägin, et ta sai ise väga hästi aru, millega ta hakkama sai. Meeskond aga on tema taga, olen kindel, et temal endal on praegu kõige raskem."

"Arvan, et punase kaardi hetk oli otsustav," sõnas ka Dudelange'i peatreener Emilio Ferrera. "Samas ei olnud see sugugi esimene kord, kui meie vastu sel hooajal punane kaart saadakse. Mõneti on see osa meie mängustiilist, et vastased meid sellisel viisil peatama peaksid - meie vastu on Euroopas sel hooajal juba kuus punast kaarti saadud. Meil oli küll üksteist üheteistkümne vastu mängides probleeme, kuid jalgpallimatš kestab 90 minutit. Kogu austuse juures - olime paremad."

Kožuhhovski arvas jällegi, et edasi oleks pidanud tegelikult minema Kalju. "Ma ei kahtle oma tiimis kunagi, aga ma pole romantik, olen realist. Tunnen, et täna oleksime pidanud edasi minema."