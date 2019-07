"Aga tohib ma toon nüüd välja ühe asja, mis mind häiris?" küsis Kožuhhovski pärast 2:1 võõrsilvõitu intervjuus Soccernet.ee-le.

"Mind väga häiris, et pärast avamängus saadud 0:1 kaotust ei uskunud Eestis meisse mitte keegi. Usku peab alati olema. Meie omalt poolt proovime igas mängus anda endast parima ja vastutasuks loodan, et rahvusvahelisel tasandil peetavates heitlustes pakutakse meile vastutasuks usku ja toetust. Sest eurosarjas riigi esindamine on tähtis tervele Eesti jalgpallile."

Refereeritud artikli täistekst Soccernet.ee-s