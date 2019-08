Kalju mees Subbotin: ma ei tea, mida kartsime, vastas ei olnud ju Celtic, vaid Luksemburgi meeskond

Dudelange otsustas mängu avapoolaja keskel, kus rünnakutelaviin tõi kaks kiiret väravat ning oleks võinud tuua mitu tükki veel. "Dudelange liigutas palli pidevalt ühest äärest teise ja me unustasime oma ülesanded ära. Kui lõime ühe värava tagasi, siis tekkis Dudelange'i meeskonnal väike paanika ja olukord oli meie vaatevinklist okei, aga see kolmas värav oli meie jaoks väga kibe," sõnas Subbotin Soccernet.ee-le.

"Ma ei tea, mida me kartsime. See polnud ju Celtic, vaid Luksemburgi meeskond, kes meil vastas. Kui suudame kordusmängus esineda samal tasemel, nagu Tallinnas Celticu vastu, siis lööme need kaks vajalikku väravat ära ja läheme järgmisse ringi," lisas Subbotin.

Refereeritud artikli täisteksti loe Soccernet.ee-st.