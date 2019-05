Kalev Kruus: loodan, et tuleb ilus ja äge finaal

„Liverpool läheb tegema seda, mis eelmisel aastal tegemata jäi. Ja erinevalt mullusest on Liverpool seekord favoriidi rollis,“ ütles TVPlay Sportsi sisujuht ja kommentaator Kalev Kruus.

„Inglise liigas sai Liverpool sel hooajal kahel korral Tottenhamist 2:1 jagu, aga need tulemused suurt midagi ei näita, sest tähtsates mängudes on Hotspur olnud väga hea. Lisaks on neil nüüd rivis jälle ka Harry Kane,“ lisas Kruus.

„Kuna mõlemad meeskonnad oskavad ja armastavad väravaid lüüa, siis tuleb üks ilus ja äge finaal,“ sõnas Kruus.

Vaata Meistrite Liiga finaalmängu laupäeval otseülekandes TVPlay Sports kanalilt, kinodes üle Eesti või veebist: https://tvplaypremium.ee/live. Kommenteerivad Kalev Kruus ja Joel Indermitte.