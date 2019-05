Kaks Ajaxi moslemist mängijat peavad ramadani puhul paastu ja võisid esmakordselt süüa alles Meistrite liiga poolfinaali ajal

Jalgpallimaailmas on mitmel puhul jõudnud avalikkuse ette info, et paljud islamiusulised mängumehed jälgivad pingsalt ramadani reegleid ja seetõttu jätavad nad päevasel ajal söögikorrad vahele.

Kolmapäevase Tottenhami ja Amsterdami Ajaxi kohtumise ajal võis näha, kuidas Hollandi klubi marokolastest mängumehed Noussair Mazraoui ja Hakim Ziyech asusid matši 22. minutil energiavarusid täiendama.

Nagu nüüdseks on selgunud, siis mõlemad mehed peavad parasjagu paastu ehk nad ei tohi päevasel ajal süüa ja juua. Kolmapäeval tõusis Amsterdami päike kell 5.57 hommikul ning alates sellest kellajast oldi söömata ja joomata. Taas võisid nad süüa kell 21.17 ehk Meistrite liiga poolfinaali ajal.

Mõlemad mehed said päikese loojudes kohe pingilt vajalikud energiabatoonid ning kohtumine läks meeste jaoks hoogsamalt edasi. Matši lõpus võis aga näha, et näiteks Ziyechi energiavarud said täiesti otsa ning mees seisis püsti sisuliselt tahtejõu najal.

Tänavu kestab ramadan 5. maist kuni 4. juunini.