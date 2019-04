Jürgen Klopp: tundsin südamest Manchester Cityle kaasa

Manchester City pidas Meistrite Liiga veerandfinaali korduskohtumises tõeliselt dramaatilise kohtumise Tottenham Hotspuriga, mis võideti 4:3, kuid edasi sai Tottenham, sest kahe mängu kokkuvõttes jäi seis 4:4 viiki ning võõrsil löödud väravatega sai edasi pealinnaklubi.

Kusjuures City jõudis juba edasipääsu tähistada, sest kohtumise kolmandal lisaminutil lõi Raheem Sterling vajaliku viienda värava, ent minut aega hiljem tühistas VAR tabamuse, sest see sündis suluseisust.

"See oli uskumatu mäng. Tundsin neile südamest kaasa," sõnas City peamise tiitlikonkurendi Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. "Kõik toetajad arvasid, et värav luges ja tähistasid."

"Tean, et paljud inimesed ütleksid, et ilma VAR-ita oli tegu kindla väravaga, kuid siis oleks jälle teistpidi palju arutelu olnud pärast kohtumist," lisas Klopp. "Usun, et keegi ei kahtle nüüd, et tegu oli suluseisuga. Kindlasti oli seda hetke raske seedida."

"Tuleb aga kiita ka Tottenham Hotspuri, kes suutis vaatamata probleemidele edasi minna. Ütlesin juba hooaja alguses, et neil oli kõige raskem suvi selja taga. Mitte sellepärast, et nad ühtegi uut mängijat ei ostnud, vaid osadel palluritel oli vaid kaks nädalat puhkust (jalgpalli MM-i tõttu - toim)."

"Kuidas see kõik aga Premier League'i mõjutab? Ei oska öelda, elame ja näeme," kommenteeris sakslane.