Jürgen Klopp teatas tänavuse Meistrite liiga suurfavoriidi

"Me ei tunne end eelmise aasta Meistrite liiga võitjatena, oleme sel aastal lihtsalt ühed pretendendid. Mõistagi tahame jõuda Istanbuli (seal peetakse finaal - toim.)," sõnas Klopp tänasel pressikonverentsil.

"Suurim favoriit võidule on tänavu PSG. Nüüd on kogu surve nende õlul!" lisas sakslane.

Oma kaheksandikfinaali vastase Madridi Atletico kohta ütles Klopp: "Kui on üks meeskond, kelle vastu sa pead olema absoluutselt oma tipptasemel, siis see on Atletico. Nad ei anna sulle üldse asu. Neil on küll käsil üleminekuperiood, kuid nad panevad kõik mängu. Nad on kiired, agressiivsed ja neil on selge ettekujutus, kuidas nad tahavad mängida," kiitis Klopp.

Atletico peatreeneri Diego Simeone kohta märkis Klopp: "Öeldakse, et mina olen väljaku kõrval emotsionaalne, kuid kui minu vastav näitaja on 4, siis Diegol vähemalt 12. Ma olen temaga võrreldes lasteaia politseinik."