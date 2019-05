Jürgen Klopp: tagasitulek Barcelona vastu oli väärt rohkem kui tiitlivõit!

Mäletatavasti suutis Liverpool avakohtumises saadud 0:3 kaotuse FC Barcelonalt pöörata kordusmängus 4:3 võiduks ja kindlustada pääsu Meistrite Liiga finaali.

"Selline moment on väärt rohkem kui tiitel ise," sõnas Klopp ajakirjanikele. "Kogu tänavune hooaeg on täis suurepäraseid momente. Möödunud teisipäevane mäng oli nagu kirss tordil. Just sellist muljet tahamegi Liverpooli jalgpalliklubist ülejäänud maailmale jätta."

"Tahame näidata, et meie klubis ja kogu Liverpooli linnas on kõik võimalik. Kui selline suhtumine viib tiitliteni, oleks suurepärane," jätkas sakslane. "Enamat ma teha ei saa. Kui inimesed mõistavad mu üle kohut minu mitte võidetud tiitlite üle, siis seda ma muuta ei saa."

"Eesmärk on areneda meeskonnaga nii kaugele kui võimalik, et tiitlite võitmine oleks võimalikult tõenäoline ja seda oleme senini ka teinud. Nüüd ootab meid ees finaal, mida lähme mängima, toetudes viimaste aastate kogemustele."

1. juunil Madridis, kohaliku Atletico kodustaadionil toimuvas Meistrite Liiga finaalis kohtub Liverpool koduse rivaali Tottenham Hotspuriga.