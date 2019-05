Jürgen Klopp pärast 0:3 kaotust: see oli meie kahe viimase hooaja parim võõrsilmäng

Luis Suarez viis Barcelona avapoolajal juhtima, Lionel Messi lisas mängu lõpus veel kaks väravat, nendest üks oli fantastilisest karistuslöögist.

"Ma ei tea, kas me üldse suudaks palju paremini mängida," oli Klopp vaatamata suurele kaotusele positiivne. "Ma leian, et see oli meie parim võõrsilmäng Meistrite liigas - mitte ainult selle hooaja lõikes, aga isegi siis, kui eelmine hooaega ka juurde võtta.

Ütlesin poistele, et olen uhke selle üle, kuidas mängisime. Sellise meeskonna vastu sellist jalgpalli mängida... olen täiesti õnnelik."

Kloppi sõnul saab ta siiski aru, et lõpuks loeb tulemus. "Lõppude lõpuks ei huvita see muidugi mitte kedagi, ehk ainult jalgpallinohikuid. Loeb tulemus ja kaotasime 0:3. Samas saan selle mängu võtta ja poistele näidata, milleks oleme võimelised. See oli julge ja kirglik esitus, väga loov ja sirgjooneline."

Tõele au andes oli Liverpoolil ka omajagu ebaõnne: eriti vahetult pärast 3:0 väravat, kui Mohamed Salah väravaesises saginas posti ragistas. Teisel poolajal hoidis Liverpool palli 57% ajast ning tegi rohkem pealelööke väravaraamide vahele (4 vs 3). Suurepärase mängu tegi ka Barcelona väravavaht Marc-Andre ter Stegen.