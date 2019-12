Jürgen Klopp Meistrite liiga loosist: juba 16 hulgas on viis finaali

"Huvitav loos. Madrid on koht, kust meil on vaid fantastilised mälestused. Mõistagi on tegemist raske vastasega, kuid kui kogu loos üle vaadata, siis on juba kaheksandikfinaalides viis potentsiaalset finaali," sõnas Klopp, kes on hetkel Liverpooliga Kataris jalgpalliklubide MMil. "Ma ei usu, et mr. Simeone (Atletico peatreener Diego Simeone - toim) hetkel rõõmust hüppab, et Liverpool vastu sattus."

Sakslane lisas, et Meistrite liigas on parem kohe kaheksandikfinaalis tugeva vastasega kokku minna. "Ma arvan, et ma ütlesin mullu, et 16 ja 8 hulka said edasi kõigi aegade tugevaim klubide rivistus, kuid nüüd tundub, et sel korral on veelgi tugevam nimekiri," kiitis Klopp Meistrite liiga kõrget taset.

1/8-finaali paarid:

Dortmundi Borussia (Saksamaa) - Pariisi Saint-Germain (Prantsusmaa)

Madridi Real (Hispaania) - Manchester City (Inglismaa)

Atalanta (Itaalia) - Valencia (Hispaania)

Madridi Atletico (Hispaania) - Liverpool (Inglismaa)

Londoni Chelsea (Inglismaa) - Müncheni Bayern (Saksamaa)

Lyoni Olympique (Prantsusmaa) - Torino Juventus (Itaalia)

Tottenham Hotspur (Inglismaa) - RB Leipzig (Saksamaa)

Napoli (Itaalia) - FC Barcelona (Hispaania)