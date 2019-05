Jürgen Klopp meenutas Barcelonaga mängu eel vahvat vahejuhtumit Ibizal

"Kõigist jalgpallimängudest on lahing Barcelonaga üks raskemaid," sõnas Klopp ja lisas: "Ma ei tea, kas ma võin seda siin öelda, aga ka Madridi Realiga mängud pole kerged. Kuna ma olen Reali paaril korral alistanud, võõrustati mind kord Ibiza restoranis lahkelt."

Sakslane meenutas, et kuna see restoran oli rahvast puupüsti täis, oli ta juba lootuse kaotanud, et saab seal õhtustada. "Kui nad mind ära tundsid, öeldi mulle: "Jürgen Klopp, te võitsite Madridi Reali! Tulge palun sisse!" meenutas Klopp, kuidas treeneriamet kingib vahel ilusaid üllatusi.

Tänase Meistrite liiga poolfinaalmängu kohta Kataloonias ütles Klopp: "Kas me peame kannatama? Jah, see on 100% kindel. Kas meil tekib võimalusi? Jah, 100%. Kas me suudame need realiseerida? Ma väga loodan, et suudame. Seda me lähemegi tegema."

Klopp lisas, et kui Barcelona on eurosarjades ilma teinud juba üle 20 aasta, siis Liverpool on suutnud alles paaril viimasel hooajal kõrgesse mängu sekkuda.

"Ma tean, et inimesed ütlevad, et Barcelona pole enam endine, sest neil pole enam Xavit ja Iniestat, kuid neil on endiselt briljantne meeskond. Nad on üle 20 aasta tipus, meie oleme eurosarjdes finaali jõudnud alles kahel viimasel aastal. Nende vastu on väga raske mängida, kuid ma olen väga põnevil. Minu mängijad tunnevad sama," lisas sakslane.