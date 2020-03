Jürgen Klopp kaotusest: ma ei mõista, miks Atletico ei mängi korralikku jalgpalli

Avamängu 1:0 võitnud Hispaania klubi oli eilses kordusmatšis parem Liverpoolist 3:2. Selgelt ründavam Liverpool domineeris suurema osa kohtumisest, tegi kokku 35 pealelööki hispaanlaste 10 vastu ja juhtis 97. minutiks 2:0. Sellest aga suurepärast kaitsetööd näidanud Atletico vastu ei piisanud ning Marcos Llorente (2) ja Alvaro Morato väravad viisid edasi ikkagi pealinnaklubi.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp oli pärast kaotust sapine. "Olen oma jalgpallurite esitusega väga rahul, aga raske on mängida sellise meeskonna vastu," rääkis Klopp. "Ma ei mõista, miks nad sellise kvaliteedi juures niimoodi mängivad. Atletico võiks näidata korralikku jalgpalli, aga nad istuvad sügavalt ja ootavad kiirrünnakuid."

"Loomulikult aktsepteerime kaotust, aga see ei tundu õige. Mõistan, et olen halb kaotaja ja seda eriti, kui poisid on näidanud sellist pingutust tippklassi mängijate vastu, kes kaitsevad kahes neljases liinis."