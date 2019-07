Jürgen Henn avavõidu järel: meeskonnale suured kiidusõnad, et nii pikalt, keskendunult ja igavalt mängida suudeti

Flora peatreener Jürgen Henn tõdes kohtumise järel, et taktikaliselt suudeti pakkuda hea esitus ja oma plaanist suudeti kinni pidada.

„Mäng oli mõlemalt poolt kompav ja pigem ettevaatlik. Meeskonnale suured kiidusõnad, et nii pikalt, keskendunult ja igavalt mängida suudeti. See on kohati raske. Suutsime mängu jooksul rumalusi ja lollusi vältida. See oli võti. Kõik see lõi aluse viimaseks 15 minutiks,“ viitas Henn kohtumise viimase 15 minuti jooksul löödud kahele väravale.

Henn tõmbas kaardipakist sel korral välja tõelise jokkeri, kui ta saatis 73. minutil väljakule 18-aastase ründaja Mark Anders Lepiku. Lepik oli traumade tõttu viimati väljakul käinud 10. novembril. Seejärel viibis ta laenulepingu alusel Šveitsi esiliigas FC Winterthuris, kuid seal ei saanud ta vigastuste tõttu kordagi mängida. Nüüd tuli nooremees väljakule ja lõi esimesest puutest värava.

„Temaga oli risk teada, teda ei saanud pikalt kasutada. Oli näha, et rünnakule oli vaja tuua teravust. Mäng oli meie poolt kontrolli all. Lepiku vahetus tundus kõige vajalikum,“ selgitas Henn.

Seeria korduskohtumine peetakse järgmise nädala neljapäeval Serbias. „Serbias tuleb täiesti teine mäng. Siit saab kaasa võtta ainult hea tuju. Edasipääsu mõttes on võimalused pigem värdsed,“ arvas Henn.