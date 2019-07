Jalgpalliajakirjanik Nõmme Kalju seisukohtadest: sellist möga ei tohiks ajada

Vot see oli koht, kus mul lõi harja punaseks. [---] Selline selgesõnaline väide, et Eesti kanalid ei olnud huvitatud Kalju mängu näitamisest... Tegin veel eile-täna veel mõned täpsustavad kõned ka erinevatesse kanalitesse, uurisin natuke inimeste käest - tegelikult see on täielik jama. Sellist, vabandust väljenduse eest, möga ei tohiks ajada tegelikult inimestele, kes Eesti jalgpalli vaatavad. Esiteks on see solvav kõikide meediakanalite suhtes - see huvi oli olemas, oli telekanalitelt. [---] Küsimus on selles, millist hinda küsitakse. Eestis kahjuks seis on selline, et üldiselt ülekannet ollakse valmis näitama nii, et ollakse valmis näitama nii, et kantakse ise pilditootmise kulud. Seda raha, et peale maksta, seda kahjuks Eestis lihtsalt turu tõttu ei ole. [---] Kui nüüd üks klubi, kes reklaamis väga suurelt, et nad teevad Eesti kõigi aegade suurima telelepingu, ei suutnud oma ülekannet maha müüa - okei, see ei ole kriitika koht, läks nii, läks nii. See, et süü aetakse teiste kaela ja hakatakse rääkima, et see on Eesti jalgpallikultuur, see on ausalt öeldes piinlik.

Mida ma muidu ei võtaks jutuks, aga muudab selle asja veel piinlikumaks, on see, et oma otsust on hakatud õigustama arusaamatute Facebooki postituste ja erinevate kontode kaudu. [---] Võtad postituse lahti ja siin on seitse "laiki". Seitsmest laigist - andke andeks, see jääb silma - üks inimene on päris inimene ja ülejäänud kuus on: NKFC_Maroco ja NKFC_Henry, me teame kõik, need on need Kalju e-jalgpallimängijate kontod, siis on Kalju Fatbike Rent, Kalju Dance Squad ja Kalju X Cup. Andke andeks, see on natuke piinlik. Siis on veel selline huvitav külg nagu Facebooki konto "Eesti jalgpall EMile ja MMile", mis on teinud mingeid postitusi aastal 2017, siis kaks postitust aastal 2018 ja nüüd äkitselt aktiviseerinud ja viskunud väga uljalt kõikide Kalju seisukohtade kaitsele. Tekkis küsimus, et mis huvitav uus külg see on? Avasin selle ja kontaktinfo alt vaatab mulle vastu veebiaadress jkkkalju.ee. Ma arvan, et igaüks teeb oma järeldused ise nendest asjadest, aga selliseid asju näha on natuke tobe ja piinlik. [---] Kui tekib küsimusi, miks on mingisugused hoiakud tekkinud, siis vaat selliste asjade pärast tekivadki."

