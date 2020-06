Jalgpalli maailmameister: jõin pärast finaalmängu kaotust nii palju, et pidin kiirabi kutsuma

Kroos kaotas toona koos Müncheni Bayerniga oma kodupubliku ees Chelsea`le pärast 1:1 lõppenud normaal- ja lisaaega penaltiseerias 3:4.

"Tundsin end sel õhtul kohutavalt, kuid vähemalt oli mul selleks põhjus," meenutas Kroos finaalikaotusele järgnenud joomingut.

"Mäletan, et mu naine ütles: "Nüüd ei saa me arstile helistada. Kujuta ette, kui tuleb välja, et kutsusin kiirabi, sest jõin liiga palju!". Kuid valu leevendamiseks ei olnud muud võimalust. Lõpuks pidin ma ise kiirabi kutsuma, sest mõtlesin, et ega hullemaks enam minna ei saa," sõnas Kroos.

Saksamaa koondise raudvara on võitnud tänaseks neli Meistrite liiga karikat - 2013. aastal Bayerniga ning 2016., 2017. ja 2018. aastal oma praeguse koduklubi Madridi Realiga.