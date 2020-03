Itaalia arst koroonaviiruse puhangust: Meistrite liiga mäng oli bioloogiline pomm

Atalanta 4:1 võidule Valencia üle Meistrite liiga kaheksandikfinaalis elas San Siro staadionil kaasa 40 000 inimest.

"40 000 Bergamo elanikku reisisid Milanosse busside, autode ja rongidega. See oli kahjuks bioloogiline pomm," ütles doktor Di Marco ajalehele Corriere dello Sport.

Di Marco pole ainus, kes näpuga samale mängule näitab. Itaalia immunoloog Francesco Le Foche Rooma Umberto I haiglast ütles samale ajalehele, et viiruse nii laialdases levikus on ilmselt mitu põhjustajat, kuid üks neist võis tõesti olla Meistrite liiga matš.

Hispaania klubi Valencia teatas hiljuti, et tervelt 35 protsenti nende meeskonnast on koroonaviirusesse nakatunud. Bergamo Atalanta mängijatelt pole aga ühtegi positiivset proovi võetud.

Atalanta pidas oma Meistrite liiga kohtumise Milaanos AC Milani ja Interi kodustaadionil, kuna nende enda staadion Bergamos on renoveerimisel. Korduskohtumine Valencias, mille Itaalia klubi võitis 4:3, toimus juba kinniste uste taga. Koondvõiduga 8:4 pääses Atalanta edasi veerandfinaali.

Lombardia regioon, kuhu ka Bergamo kuulub, on üks kõige suurema viiruse levikuga piirkondi Itaalias. Terves riigis on tänaseks tuvastatud 53 578 koroonaviiruse juhtumit, neist 6000 on tervenenud ja 3095 surnud.

