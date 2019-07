INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Kaljul on 1,2 miljonit eurot käes, eelringide edukas läbimine võib summa viia üle 15 miljoni

Vaata interaktiivsest graafikust, milliste summadeni on võimalik jõuda, kui eurosarja eelringid edukalt läbida. Välja on toodud minimaalne stsenaarium (Euroopa liiga eelring), mis oli kõikidele riigi meistritele tagatud. Kliki turniiri erinevate faaside ning stsenaariumite peal, et näha, milliste summadeni on võimalik jõuda.

Kalju jätkab euromängudega juba sel nädalal, kui kolmapäeval minnakse Meistrite liiga teises eelringis võõrsil vastamisi Šotimaa suurklubi Glasgow Celticuga. Korduskohtumine peetakse järgmise nädala teisipäeval Tallinnas.

Kalju ja Celticu paari võitjat ootab kolmandas eelringis CFR Cluj (Rumeenia) - Tel Avivi Maccabi (Iisrael) duelli edukam osapool.

Kalju ja Celticu vahelise matši kaotaja langeb Euroopa liiga kolmandasse eelringi, kus vastaseks tuleb Shkëndija või Luksemburgi meister Dudelange F91.