Inter Milani ootab Meistrite liigas ees tähtis lahing

Sellest saab kolmanda vooru tähtsaim duell. F grupis on Inter Milanil ja Praha Slavial kahe vooru järel vaid 1 punkt. Borussia ja Barcelona on nelja punktiga liidrid. Kui Itaalia klubi ei võida, vähendab see oluliselt šansse 16 parima meeskonna hulka jõuda. Esimeses matšis ei suutnud Inter kodus Slaviat võita, tulemuseks 1-1. Teises voorus kaotati 1-2 Barcelonale. Borussia mängis esimeses voorus Barcelona vastu 0-0 viigile ja võitis teises voorus Slaviat 2-0. Viimasel nädalvahetusel võitis Inter Sassuolo tiimi Itaalia meistrivõistlustel 4-3. Itaalia “Serie A” liigas on Milan ühe punktiga Torino Juventuse järel teisel positsioonil.

Samal ajal võitis Dortmund Borussia Saksamaa Bundesliigas 1-0 liidrit Mönchengladbach Borussiat. Dortmundi meeskond on seal neljas. Müncheni Bayernil on sama palju punkte, Mönchengladbachil ja Wolfsburgil on 1 rohkem. Inter on Borussiaga Euroopa turniiridel kohtunud neljal korral. Itaalia klubi sai võidurõõmu maitsta kahel korral, sakslased korra ja korra jäädi ka viiki. Viimane kohtumine oli väga kaua aega tagasi – 1994. aastal, UEFA Karika veerandfinaalis. Tol korral triumfeeris Inter Milan 4-3. Viimases viies matšis erinevates liigades on Milan saanud kaks kaotust ja kolm võitu. Borussia pole viimased kuus korda kaotanud – 3 võitu, 3 viiki.

UEFA Meistrite liiga kolmas voor leiab aset teisipäeval ja kolmapäeval. Mitmes matšis kohtuvad tuntud klubid väiksemate nimedega.