Inglismaa klubid laitsid Meistrite liiga reformiplaani maha

ECA on teinud Euroopa Jalgpalliliidule (UEFA) ettepaneku muuta Meistrite liiga formaat senisest radikaalselt erinevaks. Plaanis on teha senise kaheksa neljaliikmelise alagrupi asemel neli kaheksaliikmelist gruppi, mis suurendaks play-offi eelsete mängude arvu igal klubil lausa 14ni.

Lisaks soovitakse, et iga alagrupi kuus paremat tagaks automaatselt koha ka järgmise aasta Meistrite liigasse. See jätaks uutele tulijatele vaid kaheksa vaba kohta.

Premier League`is mängivad 20 klubi leidsid ühehäälselt, et sellised ettepanekud on vastuvõetamatud. "Kõik meie klubid hääletasid üksmeelselt selle vastu, et Euroopa klubijalgpalli struktuuri ja kalendrit sellisel viisil muuta," seisab klubide avalduses.

Inglismaa meeskondade suurim hirm on, et Meistrite liiga formaadi radikaalne muutus seab ohtu ka Premier League`i arengu. Kõik inglaste klubid soovivad, et Meistrite liigasse pääs mängitaks välja jätkuvalt läbi kohaliku meistriliiga.