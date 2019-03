Imeline Ronaldo tassis Juventuse rongi alt välja

34-aastane portugallane teadis sealjuures oma järjekordset supermängu justkui ette. Tund aega enne mängu levisid kuuldused, et Ronaldo olevat palunud kõigil oma sõpradel ja sugulastel kohtumist vaadata, sest uskus, et juhtuma hakkab midagi erilist.

Leidus kiibitsejaid, kes viitasid, et Ronaldo on tänavusel Meistrite liiga hooajal saanud täpselt sama palju punaseid kaarte, kui löönud väravaid. Veel rohkem leidus neid, kes uskusid, et Atlético-suguse kaitsevõimega meeskond keerab eduseisu tõttu kõik kraanid kinni. Paari tunni pärast olid kõigil suud kas imestusest lahti või šokist kinni. Ronaldol oligi õigus.