Homme Kaljut kimbutama hakkab Celticu ründaja kustutas räigete solvangute tõttu oma sotsiaalmeediakontod

Šotimaa koondise ründaja perekond sattus online-ahistamise ohvriks ning tribüünil fännide pilgete alla pärast Griffithsi vigastada saamist mullu detsembris. Seitsmekuulise võistluspausi lõpetas ta alles eelmisel nädalal Meistrite liiga 1. eelringi mängus Sarajevo vastu.

"Olid mõned negatiivsed inimesed, kes hakkasid levitama kõlvatuid kuulujutte selle kohta, miks ma eemal olin. Tulin juba mõnda aega tagasi sotsiaalmeediast ära. Nii enda kui ka klubi õhutamisel. Nad tahtsid, et ma neid negatiivseid asju ei loeks. Nagu te teate, on sotsiaalmeedia teatud mõttes inimeste elud üle võtnud," rääkis Griffiths pärast eilset treeningut ajalehele The Herald.

"Need negatiivsed ja halvad asjad minu kohta olid nii valed, et see on uskumatu. Mu tüdruk on veel endiselt sotsiaalmeedias, perekonnaliikmed ja sõbrad samuti. Nad küsivad minult endiselt: "Kas sa nägid seda?" Ja siis ma lähen ja vaatan. Aga ma üritan sellele, mida minu kohta öeldakse, mitte liiga palju keskenduda. See on rumalus. Halvim asi, mis ma olen lugenud, oli see, et ma olevat suur narkosõrtlane ja suurtes võlgades. Hakkasin selle peale naerma."

"Ma ei hakka valetama. See ei olnud ainult sellepärast, vaid seda luges ka mu ema. Ta teab, et ma ei hakkaks kunagi narkootikumidega jamama ega jääks võlgadesse. See tegi talle rohkem haiget, sest ta nägi neid jutte minust rohkem. Mina talun seda, aga emale hakkasid igasugu kahtlused pähe tulema. See oli kõige hullem."